Borse europee attese in rialzo in avvio su ritiro Summers,accordo Siria

LONDRA, 16 settembre (Reuters) - L‘azionario europeo dovrebbe partire in rialzo nella seduta odierna sull‘attesa che la Fed mantenga una politica accomodante per più lungo tempo dopo che Lawrence Summers, ampiamente accreditato come il successore di Ben Bernanke con un atteggiamento più da ‘falco’, si è ritirato.

Aiuta anche l‘accordo internazionale per distruggere le armi chimiche della Siria che ha allontanato la minaccia di un attacco.

Secondo gli spreadbetter finanziari l‘indice londinese FTSE 100 dovrebbe partire con un rialzo tra 68 e 72 punti, pari all‘1,1%, il Cac-40 parigino tra 56 e 57 punti, l‘1,4%, il Dax tedesco tra 126 e 131 punti, l‘1,5%.

L‘indice FTSEurofirst 300 venerdì ha chiuso in rialzo dello 0,24%.

