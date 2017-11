BORSE EUROPA - Indici poco mossi, settore tlc sotto i riflettori

INDICI ORE 9,55 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.864,19 +0,03 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.248,28 +0,05 1.133,96 STOXX BANCHE 187,31 +0283 163,19 STOXX OIL&GAS 325,84 -0,13 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 204,76 +0,19 177,11 STOXX AUTO 440,52 -0,41 351,07 STOXX TLC 266,45 +0,21 225,36 STOXX TECH 274,64 +0,95 229,37 PARIGI, 12 settembre (Reuters) - Le borse europee segnano un marginale progresso negli scambi della mattinata, con il rally del mercato tenuto vivo dall'attività di M&A nel settore tlc. "Le operazioni di M&A sono un segnale che le società stanno riacquistando fiducia nel futuro, una buona notizia per il ciclo degli investimenti, soprattutto adesso che i bilanci sono in buona salute", commenta Nathalie Renson di Primonial AM. Poco prima delle 10 l'indice FTSEurofirst 300 è in rialzo dello 0,05%. Il Dax tedesco sale dello 0,04%, Londra avanza dello 0,15% mentre Parigi cede lo 0,06%. I titoli in evidenza: * Sotto i riflettori le tlc, con KPN in rialzo dell'1,1%. Il gruppo olandese ha detto di avere colloqui con America Movil a proposito dell'offerta di acquisto di quest'ultima. * La francese VIVENDI balza del 2,5% dopo l'annuncio che il gruppo punta a decidere all'inizio del prossimo anno sull'eventuale spin-off della controllata telefonica SFR. * La francese SANOFI ha comunicato che ritirerà la domanda negli Usa per il farmaco contro il diabete lixisenatide per aspettare i risultati di uno studio in corso. La decisione, che ritarderà il lancio del farmaco nel più grande mercato del mondo, fa scendere il titolo dell'1,2%. Il partner danese minore ZEALAND PHARMA crolla del 19%. * EDF cede il 2,7% dopo che, come riferito da una fonte, Norges Bank Investment Management ha messo in vendita 13 milioni di azioni del gruppo francese. * Deciso ribasso anche per RICHEMONT sulla scia dei dati sulle vendite dei cinque mesi ad agosto. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia