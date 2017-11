BORSE EUROPA - Indici poco mossi in attesa di soluzione su Siria

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.767,06 +0,21 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.245,59 +0,16 1.133,96 STOXX BANCHE 185,87 +0,03 163,19 STOXX OIL&GAS 325,64 +0,29 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 204,38 +0,03 177,11 STOXX AUTO 440,69 +0,53 351,07 STOXX TLC 264,84 +0,38 225,36 STOXX TECH 272,46 +0,37 229,37 LONDRA, 11 settembre (Reuters) - Borse europee poco mosse oggi, alcune - come Parigi - che risentono di prese di beneficio dopo i massimi di tre mesi, e altre - come Francoforte - alla finestra in vista di una soluzione diplomatica della crisi in Siria. Il regime siriano ha accettato ieri la proposta di mediazione russa di rinunciare alle armi chimiche e il presidente Usa Barack Obama nella notte ha chiesto al Congresso di rinviare il voto che autorizzi un eventuale uso della forza. Intorno alle 11, l'indice FTSEurofirst 300 è praticamente piatto, mentre il Dax tedesco sale dello 0,1% bilanciando il calo dello 0,1% di Londra e Parigi . Il settore tecnologico europeo gode del maggior rialzo a +0,33% grazie alla presentazione dei due nuovi modelli di iPhone di Apple. I titoli in evidenza: * La britannica ARM, che produce chip e fornisce Apple, segna uno dei maggiori rialzi (+5,5%) dell'indice Euro Stoxx 600. * In calo del 4,6% le azioni di GEMALTO, sulla delusione dovuta al fatto che i nuovi iPhone non hanno la tecnologia Nfc (near-field communication) * VODAFONE sale dell'1,7% dopo essersi assicurata il sostegno degli azionisti che detengono circa il 20% di Kebel Deutschland, però ancora lontana dal 75% necessario per avere l'ok alla sua offerta sull'operatore tedesco. * GAMELOFT è in calo del 2,89% dopo la pubblicazione di risultati semestrali. - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia