BORSE EUROPA - Indici in lieve calo, aiutano segnali ripresa, pesa Siria

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.798,56 -0,17 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.227,59 -0,18 1.133,96 STOXX BANCHE 181,92 -0,01 163,19 STOXX OIL&GAS 324,09 -1,03 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 200,09 +0,78 177,11 STOXX AUTO 427,46 +0,52 351,07 STOXX TLC 262,75 -0,18 225,36 STOXX TECH 262,68 -0,20 229,37 PARIGI, 9 settembre (Reuters) - Borse europee sono in lieve calo alle prime battute, sui segnali di ripresa economica che attirano gli investitori, anche se i timori per un possibile attacco militare in Siria pesano sul mercato. Dai dati macro cinesi di oggi arrivano nuovi segnali di stabilizzazione dall'economia, che sembra aver interrotto il recente rallentamento e appare impostata a una possibile ripresa di slancio. I segnali di ripresa economica in Europa hanno portato diversi analisti a migliorare il giudizio sulle borse europee e i dati Thomson Reuters Lipper hanno evidenziato come gli investitori Usa stiano gradualmente aumentando l'esposizione all'azionario europeo, mentre riducono il mercato interno, il Giappone e i paesi emergenti. Intorno alle 10,45 il FTSEurofirst 300 cede lo 0,17%, l'Euro STOXX 50 lo 0,15%. Tra le singole piazze, Londra -0,24%, Parigi -0,27%, Francoforte sale dello 0,06%. I titoli in evidenza: * Le azioni del gruppo alimentare Tate & Lyle sono in ribasso dopo la decisione di UBS di tagliare il rating a "sell" da "neutral", per questioni di valutazione. * BG è in ribasso dopo aver detto che il ritardo su alcuni progetti in Egitto e Norvegia ridurranno la produzione 2014 di circa 30.000 barili al giorno. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia