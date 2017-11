Borse europee attese in lieve rialzo su segnali ripresa

LONDRA, 9 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese positive in avvio, grazie ai segnali di ripresa economica che continuano ad attirare investitori, anche se i timori per un possibile attacco militare in Siria potrebbero ridurre la spinta al rialzo.

Secondo gli spreadbetter, l‘indice FTSE 100 dovrebbe aprire in rialzo di 4-5 punti, fino a +0,1%, il DAX di 10-12 punti e il CAC 40 tra piatto e +2 punti.

Il FTSEurofirst 300 venerdì ha chiuso in rialzo dello 0,51%.

I segnali di ripresa economica in Europa hanno portato diversi analisti a migliorare il giudizio sulle borse europee e i dati Thomson Reuters Lipper hanno evidenziato come gli investitori Usa stiano gradualmente aumentando l‘esposizione all‘azionario europeo, mentre riducono il mercato interno, il Giappone e i paesi emergenti.

I presidente siriano, Bashar al-Assad, ha smentito di essere l‘autore degli attacchi ai civili con armi chimiche. Intanto la Casa Bianca spinge per convincere il Congresso ad approvare un attacco militare.

