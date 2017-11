Borse europee attese in calo su scia Asia, pesano tensioni Egitto

PARIGI, 3 luglio (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in calo, sulla scia di ieri e dopo i ribassi in Asia sui dati macro cinesi e sui timori legati all‘aumento della tensione in Egitto.

Secondo gli spreadbetter finanziari Londra dovrebbe partire in calo di 39 punti, -0,6%; Francoforte in ribasso di 51 punti, -0,6%; Parigi con una contrazione di 25 punti, -0,7%.

La crescita del settore dei servizi in Cina a giugno ha registrato il ritmo più lento degli ultimi 9 mesi, a causa del rallentamento del settore delle costruzioni.

I timori che i disordini in Egitto possano destabilizzare il Medio Oriente hanno tenuto gli investitori alla finestra. Il presidente Mohamed Morsi si è rifiutato di dimettersi e ha detto di essere pronto a morire.

(tradotto da Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com,+39 02 66129431, Reuters messaging: stefano.rebaudo.reuters.com@reuters.net)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano

Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia