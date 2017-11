BORSE EUROPA - Indici in lieve calo dopo recente rimbalzo

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.591,24 -0,44 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.146,47 -0,28 1.133,96 STOXX BANCHE 161,13 -1,20 163,19 STOXX OIL&GAS 303,35 -0,51 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 187,16 -0,03 177,11 STOXX AUTO 369,38 +0,73 351,07 STOXX TECH 245,30 +0,66 229,37 MILANO, 27 giugno (Reuters) - Le borse europee si muovono in lieve calo dopo il rimbalzo degli ultimi due giorni. Il clima tranquillo della prima parte della seduta è leggermente peggiorato dopo la revisione al ribasso del Pil della Gran Bretagna, che ha contribuito a portare il FTSEurofirst 300 in leggero calo. Bene in genere i titoli difensivi, scende il comparto chimico sulla scia di una nota pessimista di JPMorgan. Attorno alle 11 italiane, il FTSEurofirst 300 cede lo 0,2% dopo il +3,2% accumulato tra ieri e l'altroieri. Tra le singole piazze, Londra sale dello 0,4%, Francoforte è piatta, Parigi perde lo 0,2%. Tra i titoli in evidenza: * Debole il comparto chimico dopo che JPMorgan ha tagliato la raccomandazione su varie aziende: scendono LANXESS , SOLVAY e BASF, abbassate a "underweight" da "neutral" dopo un taglio delle stime 2014-2016. * Salgono dello 0,3% i farmaceutici, considerati difensivi . * Bene ADIDAS dopo la promozione di Barclays a 'overweight' da 'equal-weight' con target a 95 da 87 euro. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia