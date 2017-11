Borse Europa attese poco mosse in avvio dopo forte calo ieri

LONDRA, 21 giugno (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire poco mosse all‘indomani del peggiore calo giornaliero degli ultimi 19 mesi, generato dal piano di riduzione degli stimoli annunciato dalla Federal Reserve.

Capital Spreads prevede che il FTSE 100 apra in rialzo di 3 punti, pari a +0,05%, che il DAX sia piatto e che il CAC 40 ceda un punto, pari a -0,03%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha perso il 3,1% raggiungendo un minimo semestrale a 1.143,99 punti dopo che la Fed, mercoledì sera, ha spiegato che l‘economia Usa è sufficientemente forte per ridurre i suoi acquisti di asset nella seconda parte dell‘anno.

“I mercati oggi si rendono conto che non avranno più iniezioni di steroidi a sostenerli. Diventeranno invece importanti i fondamentali per giustificare i guadagni degli asset rischiosi”, dice in una nota Credit Agricole. “I segnali di una più solida crescita negli Usa e in Cina e una stabilizzazione in Europa potranno portare i mercati fuori dalle loro turbolenze”.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia