BORSE EUROPA - Indici negativi, timori banche centrali

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.660,69 -0,13 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.179,29 -0,02 1.133,96 STOXX BANCHE 169,43 -0,08 163,19 STOXX OIL&GAS 316,24 +0,20 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 188,31 -0,09 177,11 STOXX AUTO 379,70 -1,42 351,07 STOXX TECH 245,35 -0,24 229,37 LONDRA, 12 giugno (Reuters) - Le borse europee sono deboli nella mattinata, dopo due sedute in perdita, con i trader che vedono pochi spazi di rialzo nel medio termine sui timori che il sostegno delle banche centrali possa diventare più cauto. Il mercato teme un'attenuazione del piano di stimolo della Federal Reserve. L'azionario globale ieri ha reagito male alla decisione della banca centrale del Giappone, che ha lasciato invariata la politica monetaria. Hendrik Klein, di Da Vinci Invest AG società di high-frequency trading, dice di essere positivo sull'azionario nel lungo termine ma più cauto nel breve, per l'incertezza sulla futura politica monetaria. "Sono ancora rialzista nel lungo, ma nel breve sono più sulla parte corta", dice. Alle 10,25 la borsa di Francoforte perde lo 0,36%, Londra lo 0,2%, Parigi lo 0,05%, Madrid è invece in rialzo dello 0,53%. I titoli in evidenza: * Technicolor in rialzo dopo il rifinanziamento di un miliardo di euro, per ridurre il costo del debito e spostare le scadenze al 2020, nell'ambito del piano di ristrutturazione del passivo finalizzato ad aumentare gli utili. * Vodafone perde il 5% dopo aver annunciato un'offerta per Kabel Deutschland. * Trent in netto calo, dopo che si è rifiutata di aprire colloqui con il consorzio canadese interessato alla società, prima della scadenza dell'offerta.