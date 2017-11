BORSE EUROPA - Indici deboli dopo mancata azione BoJ su misure stimolo

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.696,67 -0,84 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.183,20 -0,84 1.133,96 STOXX BANCHE 170,45 -0,98 163,19 STOXX OIL&GAS 316,17 -0,49 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 189,61 -1,11 177,11 STOXX AUTO 388,04 -1,16 351,07 STOXX TECH 247,93 -0,25 229,37 LONDRA, 11 giugno (Reuters) - L'epoca degli stimoli monetari da parte delle banche centrale sembra volgere al termine e per questo l'azionario europeo si muove in calo in mattinata. Banca del Giappone nel meeting di stamane, oltre a tenere invariata la politica monetaria, non ha annunciato alcuna misura per stimolare l'economia, mentre permangono i timori che la Fed possa decidere di rientrare dal programma di riacquisto di titoli di Stato prima del previsto. La stessa Bce la scorsa settimana ha escluso il bisogno di misure ulteriori di stimolo per il momento. "La mancata azione del Giappone nella notte serve a chiarire come i mercati siano altamente dipendenti dalle banche centrali", commenta Ioan Smith, strategist di Knight Capital. I titoli in evidenza: * Legrand, società francese attiva nelle attrezzature elettriche, cede il 3,22% dopo che l'azionista Wendel ha annunciato che venderà il suo 5,4% sul mercato. * Takkt, gruppo tedesco specializzato nel commercio B2B, cede oltre il 10% dopo che l'azionista Haniel ha annunciato che ridurrà la propria quota al 50,01% da circa il 70% attuale. * Rheinmetall balza del 3,73% dopo la promozione a 'overweight' da 'neutral' da parte di Hsbc. * Infineon guadagna quasi il 2% dopo che la rivale americana Texas Instruments ha ristretto il range di attese sui ricavi dell'attuale trimestre grazie alla crescita degli ordini di semiconduttori. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia