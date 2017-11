BORSE EUROPA - Indici fiacchi dopo dati Cina, pesa settore minerario

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.692,76 -0,87 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.194,25 +0,00 1.133,96 STOXX BANCHE 174,33 +0,33 163,19 STOXX OIL&GAS 317,05 -0,11 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 192,60 +0,08 177,11 STOXX AUTO 392,31 +0,28 351,07 STOXX TECH 248,37 +0,43 229,37 LONDRA, 10 giugno (Reuters) - Le borse europee sono fiacche in mattinata appesantite dai titoli minerari che risentono dei deboli dati macro della Cina, il principale consumatore al mondo di prodotti di base. Secondo gli ultimi aggiornamenti le importazioni cinesi a maggio sono scese dello 0,3% contro attese per una crescita del 6% con volumi dei principali metalli, tra cui rame e alluminio, in calo a tassi a doppia cifra. L'inattesa debolezza degli indicatori dell'attività commerciale della Cina ha attirato le attenzioni del mercato sui rischi che la crescita cinese possa rallentare ulteriormente nel secondo trimestre aumentando le pressioni sul settore mineraro e sulle sue prospettive. L'indice Stoxx europeo del settore minerario cede l'1,64%. Intorno alle 10,20 l'indice FTSEurofirst è poco mosso dopo il deciso rally di venerdì quando il mercato è salito sulla spinta dei dati sull'occupazione Usa che hanno rassicurato gli investitori che gli stimoli monetari da parte della Fed non saranno allentati a breve. Tra le singole borse continentali Francoforte è positiva e avanza dello 0,7%, mentre Parigi e Londra cedono rispettivamente lo 0,1% e lo 0,07%.. I titoli in evidenza: * DEUTSCHE TELEKOM sale dell'1,6% dopo che la compagnia ha annunciato che gli azionisti che posseggono complessivamente il 38% del capitale hanno optato per avere il dividendo 2012 in azioni e non in contanti. Venerdì fonti vicine alla vicenda hanno riferito che la giapponese SoftBank è in trattative per un possibile accordo per acquisire la società Usa T-Mobile, di cui Deutsche Telekom possiede il 74%. * L'utility britannica SEVERN TRENT perde oltre il 5% sui timori che il consorzio, di cui fa parte anche un fondo sovrano del Kuwait, possa ritirare le propria offerta se la società non si impegna a portare avanti le trattative sul deal. * La norvegese Fred Olsen Production balza del 4% dopo che il gruppo della Malaysia Yinson Holdings Berhad ha annunciato un'offerta a 9,40 corone per azione  Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia