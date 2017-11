Borse Europa attese aprire in rialzo, Londrà verso recupero guadagni

LONDRA, 28 maggio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in rialzo per la seconda seduta consecutiva, con il ritorno degli investitori dopo la chiusura per festività ieri dei mercati inglese e americano.

Le borse sono, ieri, salite su scambi sottili con l‘indice Eurostoxx 50 in crescita dell‘1,1%.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse-100 britannico, che con la chiusura di ieri ha perso i guadagni registrati dagli altri mercati, apra in crescita fra 48 e 57 punti o dello 0,9%, che il Dax tedesco salga fra 27 e 32 punti o dello 0,4% e che il Cac-40 francese cresca fra 12 e 13 punti o dello 0,3%.

