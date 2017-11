BORSE EUROPA - Indici in rialzo in scia borsa Milano

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.643,67 +0,74 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.162,18 +0,78 1.133,96 STOXX BANCHE 163,33 +1,79 163,19 STOXX OIL&GAS 308,16 +0,67 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 180,50 +1,50 177,11 STOXX AUTO 329,30 +1,37 351,07 STOXX TECH 234,84 +0,07 229,37 PARIGI, 22 aprile (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo, sulla scia della borsa di Milano, che sale dopo i segnali di progressi sul fronte politico. La borsa di Milano guadagna il 2% circa dopo la rielezione di Giorgio Napolitano alla presidenza della Repubblica che aumenta le possibilità di formare un governo. Il quadro generale resta incerto a causa della debolezza dei risultati societari e sul fronte macroeconomico. "Il mercato è in grado di reagire piuttosto bene, tutti sanno che la Banca centrale europea ha altre munizioni da utilizzare per il sostegno dell'economia", dice Philippe de Vandiere, analista di Altedia Investment Consulting. "Detto questo siamo piuttosto cauti, perché non c'è visibilità", aggiunge. "Sul fronte macro e dei risultati societari l'Europa continua ad affondare, mentre la crescita negli Stati Uniti è piuttosto fiacca". Intorno alle 10,50 l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,78%. Sui singoli mercati, il Cac-40 francese sale dello 0,4%, l'indice Fste 100 inglese avanza dello 0,69% e il Dax tedesco cresce dello 0,7%. I titoli in evidenza: * Philips in ribasso nonostante un trimestre migliore delle attese; ma le previsioni sono deboli sul semestre negli Stati Uniti e in Europa. * La banca spagnola nazionalizzata Bankia è in ribasso in un mercato che ritiene possibili nuovi ribassi. Il prezzo dovrebbe scendere ancora a maggio, quando la banca avrà completato la ricapitalizzazione con i fondi europei e avrà convertito il debito ibrido in azioni. * Netto ribasso anche per la banca olandese online BinckBank dopo che l'utile per azione del trimestre si è rivelato più debole delle previsioni. * Balzo della società tedesca SMA SOLAR, dopo che il colosso svizzero ABB ha annunciato l'intenzione di acquistare Power One, scommettendo su un rilancio del settore grazie alla domanda dei Paesi emergenti. * Il produttore di fertilizzanti Yara International è in deciso ribasso dopo risultati più deboli delle previsioni e dopo aver espresso cautela a causa di un aumento della concorrenza cinese e dei costi dell'energia. (tradotto da Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com,+39 02 66129431, Reuters messaging: stefano.rebaudo.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia