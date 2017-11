Borse Europa attese in rialzo in avvio

PARIGI, 19 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo stamani per tentare di recuperare il terreno perso a inizio di questa settimana. Il balzo potrebbe essere limitato a causa del possibile nuovo calo dei titoli minerari a seguito dell‘ulteriore ribasso dei prezzi delle materie prime, come il rame, sceso del 2,2%.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice Ftse 100 britannico apra in rialzo fra 10 e 12 punti o dello 0,2%, che il Dax tedesco cresca fra 5 e 7 punti o dello 0,10% in avvio e che il Cac-40 francese salga fra 11 e 12 punti o dello 0,3%.

Ieri il benchmark europeo Ftseuroforst 300 ha chiuso quasi invariato, mentre a Wall Street il Dow Jones è sceso dello 0,56% a 14.537 punti.

