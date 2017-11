Borse Europa attese deboli dopo quattro sedute positive

LONDRA, 12 aprile (Reuters) - Si prospetta un avvio di seduta debole per le borse europee, in un mercato cauto in attesa dell‘incontro dei ministri finanziari dell‘Unione europea su Cipro, dopo quattro sedute consecutive di rialzo.

Cipro sarà al centro dell‘attenzione nella due giorni informale di Dublino che inizia oggi, insieme all‘aggravarsi della situazione in Slovenia e alla riluttanza tedesca verso la riforma delle banche.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice Ftse 100 britannico apra in calo di 31-32 punti (-0,5%), il Dax tedesco di 42-48 punti (-0,53%) e il Cac 40 francese di 14-19 punti (-0,5%).

Ieri l‘azionario europeo ha messo a segno un rialzo dello 0,6%, toccando i massimi da una settimana.

