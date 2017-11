Borse Europa potrebbero prendersi una pausa dopo rally vigilia

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Si prospetta un avvio di seduta poco mosso per le borse europee, che potrebbero tirare il fiato dopo il forte rally della vigilia, anche se la pausa potrebbe essere di breve durata in un panorama in cui l‘abbondante liquidità e i livelli record di Wall Street spingono sempre più investitori ad aumentare l‘esposizione all‘azionario.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il Ftse 100 britannico apra in calo di circa 3 punti (-0,05%), il Dax tedesco salga di 6 punti (+0,08%) e il Cac 40 francese ceda 5 punti (-0,13%).

Ieri l‘azionario europeo ha messo a segno il maggior rialzo degli ultimi tre mesi, con il benchmark FTSEurofirst 300 balzato dell‘1,8% sulla scia di dati macro cinesi incoraggianti e della performance di Wall Street, dove l‘indice S&P 500 ha segnato un nuovo massimo intraday guidato dai titoli ciclici.

