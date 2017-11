Borse Europa viste in rialzo dopo Alcoa, inflazione Cina

PARIGI, 9 aprile (Reuters) - L‘azionario del Vecchio Continente dovrebbe aprire in rialzo stamani, estendendo i guadagni di ieri: l‘umore degli investitori è rinfrancato dal buon inizio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti e dall‘incoraggiante dato dell‘inflazione cinese.

Gli spreadbetter prevedono che, a Londra, il FTSE 100 apra circa 39 punti in rialzo (lo 0,6% circa), il DAX tedesco di 43 punti (+0,6%) e, a Parigi, l‘indice CAC 40 avanzi di 24 punti (+0,7%).

Il gruppo siderurgico Usa Alcoa, visto come un riferimento per il settore delle materie prime, ha inaugurato la serie dei risultati societari oltreoceano con un utile migliore delle stime.

Spunti per gli acquisti arrivano anche dall‘ultimo aggiornamento sui prezzi al consumo in Cina, dove l‘inflazione ha mostrato una crescita del 2,1% annuo, sotto il 2,4% delle attese e sotto il 3,2% di febbraio. Il dato alimenta le attese che le politiche di stimolo resteranno in piedi per continuare a sostenere l‘economia.

Ieri il FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,22%.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia