Borse Europa attese poco mosse in attesa dato occupati Usa

PARIGI, 5 aprile (Reuters) - L‘azionario del Vecchio Continente è impostato per un‘apertura poco variata oggi, interrompendo due sedute consecutive di ribassi; ma la pausa potrebbe durare poco, complice l‘intensificarsi dei timori per la tenuta della crescita Usa in scia agli ultimi deboli dati macroeconomici.

I riflettori degli investitori saranno accesi oggi sugli occupati non agricoli, in agenda alle 14,30 ora italiana. Il dato dovrebbe mostrare un aumento di 200.000 posti di lavoro il mese scorso. Ma le statistiche macro recenti, incluse le richieste di sussidi alla disoccupazione lievitati ieri ai massimi di quattro mesi, alimentano dubbi sull‘andamento del mercato del lavoro statunitense nel mese di marzo, accendendo il timore che le borse abbiano corso troppo.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra 2 punti in rialzo, o un progresso dello 0,03%, a Francoforte il DAX salga di 2 punti (+0,03%) e il CAC 40 parigino di 1 punto (+0,03%).

L‘Euro STOXX 50, l‘indice delle blue chip della zona euro, ha perso il 2,2% nelle ultime due sedute, penalizzato da una serie di aggiornamenti macro deludenti da entrambe le sponde dell‘Atlantico.

