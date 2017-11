BORSE EUROPA - Indici incerti, pesa nervosismo su Cipro

INDICI ORE 10,05 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.632,47 -0,33 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.1189,30 +0,06 1.133,96 STOXX BANCHE 162,73 -0,40 163,19 STOXX OIL&GAS 324,89 +0,30 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 184,33 -0,27 177,11 STOXX AUTO 357,27 -0,46 351,07 STOXX TECH 249,15 +0,57 229,37 LONDRA, 27 marzo (Reuters) - Le borse europee non riescono a trovare una direzione precisa nella prima ora di contrattazioni, penalizzate dalla continua incertezza sulle implicazioni del salvataggio cipriota. Gli operatori sottolineano come i mercati oggi siano suscettibili alla volatilità, con l'attenzione ancora puntata su Cipro, che deve completare le misure di controllo dei capitali per impedire una corsa alle banche da parte dei correntisti in ansia per i propri risparmi dopo il controverso pacchetto di bailout con i creditori internazionali. Intorno alle 10,05 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è poco mosso. Francoforte arretra dello 0,15%, Parigi dello 0,3%, Londra sale dello 0,1%. I titoli in evidenza oggi: * Balza del 3,6% TUI TRAVEL, il tour operator numero uno al mondo, che si è detto fiducioso di raggiungere la parte più alta della guidance di utili 2013 dopo una buona conclusione della stagione invernale e un aumento delle prenotazioni estive. * LVMH guadagna oltre il 2% e guida l'indice parigino sulla scia di una promozione di Bank of America Merrill Lynch da "neutral" a "buy". * Sempre a Parigi SAFRAN perde più del 3% dopo l'annuncio di cessione di una partecipazione del 3,12% da parte dello Stato. * In calo dell'1,5% BELGACOM sulle indiscrezioni stampa secondo cui il governo belga starebbe valutando la vendita di una parte della quota. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia