Borse europee attese in rialzo su accordo Cipro

PARIGI, 25 marzo (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in rialzo dopo la notizia dell‘accordo raggiunto nella notte tra Cipro e i creditori internazionali sul piano di salvataggio da 10 miliardi di euro.

L‘intesa prevede la chiusura controllata della seconda banca del paese, Popular Bank of Cyprus, meglio nota come Laiki, e infligge pesanti perdite ai detentori di depositi non assicurati.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE 100 aprirà con un rialzo tra 33 e 39 punti (+0,6%), il DAX tedesco esordirà con un guadagno di 69-70 punti (+0,9%) e il CAC 40 francese con un progresso di 38-40 punti (+1,1%).

In Spagna l‘Ibex dovrebbe aprire in rialzo di 87 punti (+1%) mentre in Italia il FTSE Mib è visto salire di 198 punti (+1,2%).

Venerdi’ l‘indice FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta con un ribasso dello 0,11%.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia