Borse europee viste poco mosse in attesa G20

PARIGI, 15 febbraio (Reuters) - Si profila un‘avvio di seduta contrastato per le borse europee, dopo le perdite di ieri, con gli investitori che digeriscono i risultati di società come Commerzbank e PPR, in attesa dell‘esito del G20.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE di Londra dovrebbe aprire in ribasso di 7-8 punti (fino a -0,1%), il Dax tedesco in rialzo di 3-10 punti (fino a +0,13%), il Cac-40 da invariato a +7 punti (+0,19%).

Nella seduta di ieri, l‘indice Euro STOXX 50 ha perso lo 0,8%, dopo i dati sulla crescita della zona euro peggiori delle attese.

Gli investitori guarderanno a qualunque possibile reazione al G20, che si tiene oggi e domani a Mosca e tratterà il tema delle valute.

