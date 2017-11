Borse europee attese deboli, investitori in seconda linea

PARIGI, 12 febbraio (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in lieve calo sulla scia della seduta precedente, con gli investitori in seconda linea in mancanza di spunti positivi.

Il mercato è cauto anche per le dichiarazioni del ministro della Difesa della Corea del Sud, secondo le quali la Corea del Nord ha condotto dei test nucleari.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE di Londra dovrebbe partire in calo di 7-13 punti, lo 0,2%; il Dax tedesco con un -17 punti, lo 0,2%; il Cac-40 in calo di 4-7 punti, lo 0,2%.

Ieri l‘Eurofirst 300 ha perso lo 0,7%, dopo i massimi della scorsa settimana e sotto pressione anche per il calo del 13% di Novo Nordisk.

