Borse europee attese rimbalzare dopo dati Cina

PARIGI, 8 febbraio (Reuters) - Si profila una seduta al rialzo per le borse europee dopo i recenti cali: i buoni dati arrivati dalla Cina sembrano infatti mettere in secondo piano le preoccupazioni per le prospettive dell‘economia europea.

Le esportazioni della Cina hanno infatti registrato una crescita annuale del 25% a gennaio, oltre il consensus Reuters di un incremento del 17%, mentre le importazioni sono salite del 28,8%.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 29 punti (+0,5%), che il DAX guadagni tra i 19 e i 30 punti (fino a +0,4%) e che il CAC-40 avanzi di 13-14 punti (fino a +0,4%).

Ieri l‘indice FTSEurofirst ha chiuso in calo dello 0,33%.

