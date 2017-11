Borse Europa viste positive in avvio su speranze economia

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un‘apertura in rialzo, in un clima di maggior interesse verso l‘azionario alimentato dai segnali di miglioramento dell‘economia globale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico parta con un rialzo tra i 12 e i 17 punti, fino a +0,3%, il DAX tedesco salga di 19-22 punti (+0,3%) e il CAC 40 francese guadagni 7-8 punti (+0,2%).

Alcune borse asiatiche sono deboli questa mattina sulla scia di una ripresa dell‘inflazione cinese ma il tono di fondo sull‘azionario resta sostenuto dalle indicazioni di prospettive in miglioramento per le economie globali.

Ieri il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso con un leggero calo dello 0,3% a 1.164,65 punti dopo essere salito in seduta fino a quota 1.170,29, livello non visto da marzo 2011.

