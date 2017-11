Borse Europa attese in timido rialzo dopo elezioni giapponesi

PARIGI, 17 dicembre (Reuters) - Gli spreadbetter finanziari si aspettano oggi un‘apertura leggermente positiva sulle principali piazze del Vecchio Continente: la schiacciante vittoria del partito liberale democratico in Giappone alimenta infatti speranze di ripresa per la terza economia mondiale.

In particolare a Londra il FTSE 100 dovrebbe aprire in rialzo di 4 punti (+0,1%), a Francoforte il DAX è atteso in progresso di 28-30 punti (+0,4%) e il CAC 40 parigino di 1-2 punti (0,1%).

Il partito liberale democratico dell‘ex-premier Shinzo Abe prenderà nuovamente le redini del governo dopo che le elezioni hanno assegnato a lui e al suo alleato più piccolo la maggioranza di due terzi alla Camera. Con una vittoria così decisa ci si aspetta che Abe riesca a sbloccare l‘impasse che ha frenato la politica giapponese negli ultimi anni.

“Con la super maggioranza raggiunta dal PLD e dall‘alleato New Komeito, il governo può essere tanto aggressivo quanto vuole”, sottolinea in una nota Stan Shamu, strategist di IG market.

L‘azionario potrebbe trovare sostegno anche nel ritorno delle attese per un accordo sul bilancio Usa prima della fine dell‘anno. Ieri lo speaker dei repubblicani John Boehner si è avvicinato leggermente alle principali richieste del presidente Barack Obama in quello che viene visto come il primo reale passo avanti nei colloqui per evitare il cosiddetto ‘fiscal cliff’.

