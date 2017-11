Borse Europa attese in marginale rialzo in avvio

PARIGI, 14 dicembre (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un‘apertura in marginale rialzo, incoraggiata dal miglioramento dei dati manifatturieri della Cina che dovrebbe relegare in secondo piano i timori per i negoziati sul bilancio statunitense.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 londinese apra tra piatto e in rialzo di 3 punti (+0,1%), il DAX tedesco salga di 6-19 punti (+0,3%) e il CAC 40 francese inizi la seduta tra stabile e in progresso di 4 punti (+0,1%).

Il Pmi flash cinese a cura di Hsbc ha mostrato per dicembre una salita a 50,9, un massimo di 14 mesi, segnando il quinto mese consecutivo di rialzo e dipingendo uno scenario più roseo per la seconda economia del mondo.

Ieri la borsa Usa ha chiuso in calo, appesantita dalla mancanza di progressi sul fronte delle trattative sul “fiscal cliff” per evitare aumenti fiscali e tagli alla spesa.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia