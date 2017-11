Borse Europa attese aprire in lieve rialzo su colloqui fiscal cliff

PARIGI, 11 dicembre (Reuters) - Gli spreadbetter finanziari si attendono un avvio positivo per i principali indici europei stamani, aiutati in parte dai segnali che provengono dagli Stati Uniti sul negoziato in corso per evitare l‘applicazione del ‘fiscal cliff’.

A Londra l‘indice Ftse-100 eè visto aprire in crescita fra 1 e 3 punti o dello 0,1%, il Dax tedesco fra 9 e 10 punti o dello 0,2% e il Cac-40 francese in crescita di 10 punti o dello 0,3%.

A Wall Street l‘indice Dow Jones ieri ha chiuso in rialzo dello 0,11% a 13.169 punti, mentre l‘indice paneuropeo Ftseurofirst 300 ha terminato la seduta di ieri in crescita dello 0,16% a 1.134 punti.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia