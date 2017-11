Borse europee viste lieve rialzo, ma pesano timori Italia, Usa

LONDRA, 10 dicembre (Reuters) - Si profila una seduta leggermente positiva per le borse europee, con i dati cinesi e statunitensi che migliorano le prospettive per l‘economia globale.

Tuttavia peseranno l‘incertezza politica in Italia, che sta tentando con difficoltà di riportare l‘economia sulla strada giusta e i progressi lenti sui colloqui per evitare il ‘fiscal cliff’ negli Stati Uniti, pari a 600 miliardi di dollari in tagli di spesa e aumento delle entrate.

Il primo ministro italiano, Mario Monti, sabato ha detto che si dimetterà dopo l‘approvazione del budget 2013. Il presidente Usa, Barack Obama, si è incontrato domenica con il portavoce repubblicano della Camera, John Boehner.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE 100 dovrebbe aprire in rialzo di 5-8 punti (fino a +0,14%), il DAX tedesco avanzare di 8-10 punti (fino a +0,13%) e il CAC 40 francese salire di 4 punti (fino a +0,11%).

