Borse europee viste in rialzo, attesa per dati Usa

LONDRA, 7 dicembre (Reuters) - Si profila una seduta positiva per le borse europee, che potrebbero ampliare i guadagni dopo il massimo degli ultimi 18 mesi toccato ieri, mentre da oltreoceano arrivano segnali di nuovi sforzi per superare il fiscal cliff, migliorando il sentiment degli investitori in attesa del dato sull‘occupazione Usa.

La Casa Bianca e i parlamantari repubblicani ieri hanno reso noto di aver ripreso i colloqui per superare l‘impassa sull‘inasprimento fiscale che dovrebbe partire a gennaio.

Alle 14,30 italiane è prevista la pubblicazione dei dati mensili sull‘occupazione Usa, che dovrebbe mostrare un aumento di 93.000 posti di lavoro a novembre.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE 100 dovrebbe aprire in rialzo di 12-16 punti (fino a +0,2%), il DAX tedesco avanzare di 22-27 punti (fino a +0,3%) e il CAC 40 francese salire di 16-18 punti (fino a +0,2%).

Ieri, l‘indice FTSEurofirst 300 ha guadagnato lo 0,7%.

