Borse europee viste al rialzo su raggiungimento accordo Grecia

LONDRA, 27 novembre (Reuters) - Le piazze azionarie europee sono attese positive in apertura in scia all‘accordo raggiunto dall‘Eurogruppo e dal Fmi sulla riduzione del debito della Grecia, un‘intesa che prepara il terreno per la nuova tranche di aiuti al Paese.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che l‘indice FTSE 100 partirà in rialzo di 30-33 punti (fino a +0,1% circa), che il Dax salirà di 53-65 punti (fino a +0,9%) mentre il Cac-40 guadagnerà 22-26 punti (fino a +0,7%).

L‘indice FTSEurofirst 300 ieri ha chiuso la seduta in ribasso dello 0,52%.

