Borse Europa attese in rialzo per quarta seduta consecutiva

PARIGI, 22 novembre (Reuters) - L‘azionario del Vecchio Continente è atteso in rialzo in avvio stamani, estendendo i guadagni delle ultime tre sedute dopo che il settore manifatturiero in Cina ha evidenziato la prima espansione dopo tredici mesi.

Gli spreadbetter si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 16-23 punti, o fino ad un massimo dello 0,4%, il DAX di 25-37 punti (+0,5%) e il CAC 40 francese di 12-16 punti (+0,5%).

La stima del Pmi cinese a cura di HSBC ha visto l‘indice relativo attestarsi a 50,4 per novembre, segnale che la seconda maggiore economia del mondo sta iniziando a risollevare la testa.

Le borse europee hanno guadagnato terreno questa settimana: l‘indice delle blue chip della zona euro Euro STOXX 50 ha avanzato del 3,8% spinto dalle crescenti attese per un accordo a Washington in grado di evitare il ‘fiscal cliff’ di tagli alla spesa e aumenti automatici delle imposte all‘inizio dell‘anno prossimo. Analisti ed economisti temono che, in assenza di un accordo sul bilancio, l‘economia Usa possa tornare in recessione.

Ieri il FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta con un progresso dello 0,27%.

