Borse Europa attese aprire in calo su nuovi dubbi aiuti alla Grecia

PARIGI, 21 novembre (Reuters) - Le borse europee sono attese in ritracciamento stamani, dopo due giorni di salita, sui timori legati alla Grecia in seguito al mancato accordo all‘Eurogruppo per il pagamento di una nuova tranche di aiuti verso il Paese ellenico.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse-100 britannico apra in calo fra 18 e 19 punti o dello 0,3%, che il Dax tedesco ceda fra 25 e 23 punti o lo 0,3% e che il Cac-40 francese scenda fra 10 e 12 punti o dello 0,4%.

Ieri il Dow Jones ha chiuso quasi inviariato a 12.788 punti, mentre l‘indice Ftseurofirst 300 ha chiuso in salita dello 0,27% a 1.094,46 punti.

