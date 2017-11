Borse europee attese in live ribasso, cautela su budget Usa

LONDRA, 16 novembre (Reuters) - Sulle borse europee è atteso un avvio in frazionale ribasso, negli ultimi livelli di range, in un mercato che prende posizioni difensive a causa dell‘avvio delle discussioni sul budget Usa e per le scarse prospettive economiche europee.

Il presidente Usa Barack Obama e i leader del Congresso del partito repubblicano e democratico si incontreranno oggi per discutere della riduzione del deficit.

“Le prime scaramucce verbali di questa settimana hanno fatto vedere che i due schieramenti sono su posizioni arroccate e se le trattative dovessero rivelarsi altrettanto intransigenti il mercato potrebbe prendere una strada ribassista”, sostiene Jonathan Sudaria, dealer a Capital Spreads.

Secondo gli spreadbetters finanziari, l‘indice FTSE 100 aprirà in calo di 6-8 punti (-0,1%), il DAX tedesco esordirà con un ribasso di 14-16 punti (-0,2%) e il CAC 40 francese con una flessione di 7 punti (-0,2%).

Ieri, l‘indice FTSEurofirst 300 ha perso lo 0,9%, a 1.078,64 punti.

