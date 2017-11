Borse europee attese in ribasso, pesa scontro politico su fisco Usa

LONDRA, 15 novembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in ribasso, zavorrate dalla previsione di una dura battaglia politica negli Stati Uniti in materia fiscale e in attesa di una serie di dati macroeconomici della zona euro che dovrebbe sancire la ricaduta in recessione.

Secondo gli spreadbetters finanziari, l‘indice FTSE 100 aprirà in calo di 33-38 punti (-0,7%), il DAX tedesco esordirà con un ribasso di 43-47 punti (-0,6%) e il CAC 40 francese con una flessione di 24-26 punti (-0,8%).

Ieri, l‘indice FTSEurofirst 300 ha perso lo 0,98%, a 1.088,43 punti.

