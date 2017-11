Borse Europa viste in marginale rialzo dopo dati macro cinesi

PARIGI, 9 novembre (Reuters) - Per le borse europee è atteso un avvio in marginale rialzo, con una pausa dalle perdite delle ultime due sedute grazie a dati macro cinesi migliori del previsto che hanno rassicurato gli investitori sulle prospettive per la seconda economia del mondo.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra tra un punto in calo e uno in rialzo, il DAX tedesco salga di 9-16 punti (fino a +0,2%) e il CAC 40 francese guadagni 6-7 punti (+0,2%).

I dati hanno mostrato una crescita della produzione industriale della Cina più robusta delle attese, offrendo ulteriori indicazioni di un rafforzamento della ripresa ciclica.

Ieri le borse europee hanno chiuso in lieve calo dopo una seduta sulle montagne russe, dominata da rinnovati timori sulla Grecia che hanno contribuito al nervosismo degli investitori.

