Borse Europa viste in lieve calo in attesa dato occupazione Usa

LONDRA, 2 novembre (Reuters) - Si profila un avvio di seduta in lieve ribasso per le borse europee, con gli investitori cauti in attesa del dato chiave sull‘occupazione negli Stati Uniti.

Il dato mensile sul mercato del lavoro sarà pubblicato alle 13,30 e, secondo il consensus, dovrebbe mostrare che gli occupati non agricoli sono aumentati di 125.000 unità lo scorso mese, non abbastanza per evitare che il tasso di disoccupazione aumenti di un decimale. Si tratta dell‘ultimo dato macro prima delle elezioni presidenziali di martedì.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il britannico FTSE 100 apra in calo di 5-8 punti (fino a -0,1%), che il tedesco DAX ceda da 1 a 8 punti (fino a -0,1%) e che il francese CAC 40 resti invariato o ceda fino a 3 punti (-0,1%).

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst ha chiuso in rialzo dell‘1,2%.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia