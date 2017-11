Borse Europa viste poco mosse in seduta con volumi sottili

LONDRA, 1 novembre (Reuters) - Si prospetta un avvio di giornata intorno alla parità per le borse europee, in una seduta dai volumi sottili a causa del giorno festivo in molti paesi.

Un‘indicazione al mercato potrebbe arrivare dai risultati di qualche società quotata a Londra, come Royal Dutch Shell e Lloyds.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 apra in rialzo di 3-10 punti (fino a +0,2%), che il DAX salga di 12 punti (+0,2%) e ceda tra 1 e 5 punti, fino a -0,1%, e che il CAC 40 avanzi di 3-4 punti (fino a +0,1%).

Anche se i maggiori mercati europei oggi resteranno aperti, è un giorno festivo in Francia, Italia, Spagna e in parte della Germania.

