Borse Europa attese piatte, occhi su trimestrali

PARIGI, 25 ottobre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in prevalenza invariate oggi dopo il balzo della vigilia. Gli investitori si preparano a digerire un‘ondata di trimestrali con le quali verificheranno l‘impatto del rallentamento dell‘economia sulle previsioni di utili societari.

Gli spreadbetter prevedono che, a Londra, il FTSE 100 apra tra +1 e -2 punti, a Francoforte, il DAX ceda 6-9 punti (-0,1%) e il CAC 40 a Parigi apra +1 e -4 punti.

Il mercato guarderà con attenzione ai risultati dei maggiori gruppi Usa ed europei come Apple, Unilever, Sanofi e France Telecom.

Ieri in serata il produttore di auto tedesco Daimler ha avvertito che mancherà gli obiettivi di utile quest‘anno per circa 1 miliardo di euro e, contrariamente alle previsioni, non migliorerà i margini nel 2013 a causa di “condizioni di mercato significativamente più difficili.”

Ieri il FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,46% a 1.093,71 punti.

