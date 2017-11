Borse Europa attese in lieve rialzo, focus su Spagna

LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Dopo le perdite della vigilia l‘azionario europeo è visto in lieve rialzo in una seduta che potrebbe riservare qualche sorpresa per l‘arrivo di alcuni importanti dati macro e per la legge finanziaria che verrà presentata in Spagna.

Il governo spagnolo, alle prese con il malcontento sfociato in manifestazioni di piazza, presenterà oggi una dura legge finanziaria nel tentativio di tagliare uno dei maggiori deficit di bilancio della zona euro. Inoltre su Madrid pende la revisione del rating da parte di Moody‘s, che dovrebbe rendere nota la sua decisione entro questa settimana, e uno stress test di un organismo indipendente teso a mostrare le risorse necessarie per rafforzare il settore bancario del paese.

Tra i principali dati economici europei attesi oggi figurano la disoccupazione tedesca e la fiducia delle imprese nella zona euro.

Secondo gli spreadbetter finanziari, Londra è attesa in rialzo tra 14 e 16 punti, fino a circa lo 0,3%, Francoforte in progresso di 27-29 punti (+0,4%) mentre Parigi dovrebbe salire tra i 19 e i 21 punti (+0,6%=

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dell‘1,9%.

