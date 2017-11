Borse Europa attese in calo su scia ribassi Wall Street, Asia

PARIGI, 26 settembre (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in calo in avvio di seduta sulla scia dei ribassi di Wall Street e delle piazze asiatiche seguiti ai commenti di un funzionario Fed che hanno sollevato dubbi circa l‘efficacia delle ultime misure di stimolo all‘economia e ai segnali di peggioramento che arrivano dalla Spagna.

Ieri il presidente della Fed di Filadelfia Charles Plosser ha dichiarato che il recente pacchetto di stimolo non servirà a molto per rilanciare la crescita o contenere la disoccupazione e crea anche rischi inflazionistici nel lungo termine.

Secondo gli spreadbetter finanziari, Londra è attesa in calo di circa lo 0,8% in avvio. Attesi ribassi nell‘intorno dell‘0,8-0,9% per Francoforte e dello 0,9% per Parigi .

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,36%.

