Borse europee attese in calo in scia dati manifattura Cina

LONDRA, 20 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo in avvio, sulla scia dei mercati asiatici depressi dai dati sulla manifattura cinese, che hanno registrato una contrazione per l‘undicesimo mese di fila.

La lettura preliminare dell‘indagine Pmi a cura di Hsbc sull‘attività manifatturiera in Cina è di 47,8 dal 47,6 finale di agosto.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 22-26 punti, fino a -0,4%, che il DAX ceda di 33-40 punti (-0,5%) e che il CAC-40 perda 21-23 punti, fino a -0,7%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,4% a 1.116,38 punti.

