Borse Europa viste aprire in rialzo su misure stimolo Fed

PARIGI, 14 settembre (Reuters) - Per le borse europee si profila una seduta in forte rialzo dopo la decisione della Fed di dare il via a nuove misure di stimolo all‘economia.

Gli spreadbetter si attendono che l‘indice Ftse-100 apra in rialzo di 70-73 punti, che il Dax tedesco avanzi di 89-91 punti e che il Cac-40 francese guadagni 46-53 punti in avvio di seduta.

Ieri sera la Fed ha annunciato che inietterà nell‘economia Usa 40 miliardi di dollari ogni mese fino a quanto il mercato del lavoro non migliorerà sostanzialmente, dando il via al rally di Wall Street (il Dow Jones ha chiuso a +1,55%)

L‘indice paneuropeo Ftseurofirst 300 ieri ha chiuso a -0,16%.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia