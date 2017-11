Borse europee viste poco mosse in avvio su incertezze stimoli

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Gli indici azionari europei sono attesi poco mossi in avvio di seduta, in scia al lieve calo delle borse asiatiche, con il sentiment degli investitori che sarà trainato dalle speculazioni sulle potenziali misure di stimolo economico in arrivo dalle banche centrali.

“I movimenti degli indici sono spinti principalmente dall‘appetito per gli asset rischiosi e dalle attese che gli istituti centrali agiranno per portare maggiore liquidità sui mercati” commenta Andrew Taylor, strategist di GFT.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Cac-40 francese scenderà in apertura di 3 punti (fino a -0,1%), mentre il tedesco Dax scivolerà di 2-5 punti (fino a -0,1%). La borsa di Londra è chiusa per festività.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha chiuso la seduta di venerdì in salita dello 0,11% a 1.090,38 punti, mentre il paniere Euro STOXX 50 ha guadagnato lo 0,4%, rimbalzando nella parte finale della seduta, sulla notizia appresa da Reuters che la Bce starebbe studiando nuovi target per la banda di oscillazione dei rendimenti dei titoli di Stato di cui sta valutando l‘acquisto nel quadro del piano anti-spread.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia