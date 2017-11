Borse europee attese in rialzo in avvio

LONDRA, 15 giugno (Reuters) - Gli spreadbetter finanziari si aspettano un avvio in rialzo dei principali indici azionari europei dopo la notizia Reuters secondo cui le principali banche centrali del mondo sono pronte a intervenire, se necessario, per stabilizzare i mercati dopo le elezioni che si terranno questa domenica in Grecia.

I bookmaker prevedono che il FTSE 100 apra con un progresso di 27-30 punti, pari a +0,5%, che il DAX salga di 32-36 punti, fino a +0,6%, che il CAC-40 avanzi di 23-24 punti, pari a +0,8%.

Ieri il paniere europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,32%.

