Borse europee attese ancora in rialzo in avvio dopo balzo ieri

PARIGI, 7 giugno (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un rialzo stamani, in prosecuzione del deciso rally di ieri, sulla scommessa che l‘Europa annunci presto misure in grado di aiutare le travagliate banche spagnole e che altri stimoli monetari siano in arrivo dagli Stati Uniti.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 42-45 punti, pari a +0,8%, che il DAX salga in avvio di 51-53 punti, pari a +0,9%, e che il CAC 40 guadagni 28-30 punti, pari a +1%.

Ieri la vicepresidente della Federal Reserve ha fatto intendere che la banca centrale potrebbe essere prossima a un ulteriore allentamento della politica monetaria.

In Europa, intanto, anche la Spagna non ha ancora chiesto aiuto ed è riluttante ad essere messa sotto monitoraggio internazionale; la Germania e l‘Unione europea, secondo alcune fonti, si stanno dando da fare per trovare un modo di salvare il sistema bancario di Madrid, che tra l‘altro oggi affronta un‘asta di titoli di debito per 1-2 miliardi di euro.

Ieri il FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo del 2,21%.

