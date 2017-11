RPT - Borse europee attese in rialzo in vista di G7

LONDRA, 5 giugno (Reuters) - Le borse europee sono attese in modesto rialzo, sulla scia dell‘Asia, sulle aspettative per nuove misure dai colloqui tra i funzionari G7 oggi per contenere la crisi della zona euro.

Gli investitori sperano poi che le difficoltà in Europa e i dati deludenti dagli Usa spingano la Banca centrale europea e la Federal Reserve ad annunciare nuove misure di stimolo.

Gli spreadbetters indicano la borsa di Parigi in rialzo di 13-16 punti (0,5%), Francoforte a +22-26 punti (0,4%).

Un analista invita alla cautela sulla possibilità di misure decisive dal G7 di oggi.

Con Grecia, Irlanda e Portogallo che hanno chiesto un piano di salvataggio, i mercati temono che la Spagna possa seguire e che le elezioni del 17 giugno in Grecia possano aprire la strada all‘uscita del Paese dalla zona euro.

