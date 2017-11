Borse europee viste in rialzo su attese dati Usa

PARIGI, 29 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo sulle attese positive per i dati macro Usa in agenda oggi, con i timori sui costi di rifinanziamento dei debito pubblico in Spagna destinati però a limitare i rialzi.

Secondo gli spreadbetters finanziari, l‘indice FTSE 100 aprirà in rialzo di 9-13 punti (+0,2%), il DAX tedesco di 31-34 punti (+0,5%) e il CAC 40 francese di 9-10 punti (+0,3%).

Gli investitori guardano ai dati di marzo dell‘indice S&P Case/Shiller, che dovrebbe salire dello 0,3% da +0,2% di febbraio. La fiducia dei consumatori Usa è attesa a 70 a maggio da 69,2 di aprile.

(Redazione Milano,reutersitaly@thomsonreuters.com)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia