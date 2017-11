Borse europee attese in rialzo su sondaggi Grecia

PARIGI, 28 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo, sostenute dai sondaggi che evidenziano i conservatori in ripresa in Grecia, in vista delle elezioni che potrebbero consentire al Paese di formare un governo impegnato a rimanere nella zona euro.

Secondo gli spreadbetters finanziari, l‘indice FTSE 100 aprirà in rialzo di 14-16 punti (+0,3%), il DAX tedesco di 30-35 punti(+0,4%) e il CAC 40 francese di 16-21 punti (+0,7%).

Cinque sondaggi diffusi nel fine settimana hanno evidenziato il partito conservatore in vantaggio di 0,5-5,7 punti rispetto a Syriza, partito di sinistra anti euro. Gli analisti dicono che le differenze sono troppo contenute per avere un‘indicazione affidabile sull‘esito del voto.

