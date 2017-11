Borse Europa impostate per un rimbalzo in scia Wall Street

LONDRA, 24 maggio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un rimbalzo oggi, sull‘onda lunga del recupero a Wall Street, anche se l‘umore sui mercati resta fragile dopo che dall‘atteso summit di leader europei non sono emerse misure concrete per rispondere alla crisi economica e debitoria della zona euro.

Gli spreadbetters prevedono che il DAX tedesco apra in rialzo di 47-50 punti (+0,8%) e che a Parigi e a Londra, il CAC-40 e il FTSE 100 salgano di altrettanto.

Il movimento finale di ripresa a Wall Street ieri è stato aiutato anche da voci secondo le quali l‘Unione Europea, con l‘appoggio del cancelliere tedesco Angela Merkel, starebbe considerando una proposta per garantire i depositi bancari all‘interno del blocco nel tentativo di mitigare timori di una corsa agli sportelli in Spagna e Grecia.

Ieri il FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta in ribasso del 2,18%.

