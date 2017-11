Borse Europa attese in rialzo, occhi a summit Ue

LONDRA, 22 maggio (Reuters) - Le borse europee sono impostate al rialzo stamani sulle speranze che i leader europei concordino alcune misure per ridare fiducia degli investitori in occasione di un incontro informale in agenda domani; a infondere fiducia anche le indiscrezioni di un giornale cinese secondo il quale Pechino accelererà gli investimenti in progetti infrastrutturali per combattere il rallentamento della crescita.

Gli investitori dovrebbero inoltre andare a caccia di occasioni fra quei titoli duramente penalizzati dalle vendite settimana scorsa dai timori di un‘uscita della Grecia dalla zona euro.

Gli spreadbetter si aspettano che il DAX tedesco guadagni lo 0,6%, a Parigi il CAC-40 salga di circa l‘1% e il FTSE 100 apra +0,8%.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia